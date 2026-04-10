Тръмп критикува десни радикали, противопоставили се на войната в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи особено остри нападки към няколко фигури от американската радикална десница, обвинявайки ги, че се противопоставят на войната, която той е започнал срещу Иран, предаде Франс прес.

„Знам защо Тъкър Карлсън, Мегин Кели, Кандис Оуънс и Алекс Джоунс смятат, че е чудесно Иран, държавата, която най-много подкрепя тероризма, да има ядрено оръжие“, написа републиканският милиардер в своята мрежа Трут соушъл. „Причината е, че те имат нещо общо: нисък коефициент на интелигентност. Те са глупави“, допълни той.

Споменатите от Тръмп четири имена са на четирима влиятелни консервативни коментатори, които публично се противопоставиха на войната в Иран, виждайки в нея отклонение от обещанието на Тръмп да се фокусира върху „Америка на първо място“. Те също така го обвиняват, в различна степен, че се е поддал на натиск от Израел за започване на конфликта, предаде БТА.

Тези позиции показват нарастващо разделение в републиканската база. Анкета на "ЮГав" за "Икономист" показва, че 22 процента от гласувалите за Тръмп през 2024 г. се противопоставят на войната в Иран спрямо 71 процента, които я подкрепят.

По адрес на четиримата гореспоменати фигури на радикалната десница, Тръмп каза, че те „са били уволнени от телевизията, загубили са предаванията си и вече дори не ги канят по студията, защото никой не се интересува от тях. Те са нестабилни и провокатори“.

Тръмп посъветва Карлсън, който отдавна критикува американската подкрепа за Израел, „да посети психиатър“.

Той се нахвърли и върху конспиративната инфлуенсърка Кандис Оуънс, която обвинява първата дама на Франция Брижит Макрон, че е била в миналото мъж. Тръмп нарече Брижит Макрон много уважавана дама и заяви, че не е вярно, че тя е била мъж. Американският президент заяви, че се надява Брижит Макрон да „спечели много пари“ по делото за клевета, заведено в американски съд от френската президентска двойка срещу Оуънс, обвинена, че разпространява и използва в свои видеа фалшивата информация, че съпругата на Еманюел Макрон е „родена мъж“.

След изказванията на Тръмп от вторник, в които той заплашваше с унищожение на иранската цивилизация, Кандис Оуънс нарече президента „луд извършител на геноцид“. Тя също така подкрепи идеята Тръмп да бъде отстранен от власт, за което настояват и някои американски депутати.

Сега в отговор на публикацията на Тръмп инфлуенсърката предложи „да пратят татенцето в старчески дом“.