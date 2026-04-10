Русия криминализира нацистките престъпления срещу съветското население през Втората световна война

Определи ги като геноцид

Русия официално класифицира нацистките престъпления срещу населението на СССР по време на Втората световна война като геноцид и криминализира тяхното отричане. За целта президентът Владимир Путин подписа съответните изменения в наказателния кодекс, съобщи Кремъл, предаде ДПА.

Терминът „геноцид над съветския народ“ все по-често се използва в Русия през последните години. Властите също така предложиха вече закрит музей, посветен на съветската система от лагери ГУЛАГ, да бъде преобразуван в музей, фокусиран върху жертвите на нацистките престъпления, предаде БТА.

Москва реагира остро на това, което определя като опити да се омаловажи страданието на съветските граждани по време на войната и ролята на Съветския съюз за победата над нацистка Германия, коментира ДПА.

Историци и съдилища са в голяма степен съгласни, че германската окупация на СССР между 1941 и 1944 г. е включвала масови военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Само почти 900-дневната обсада на Ленинград – днешен Санкт Петербург – според оценките е причинила смъртта на около 1,1 милиона души.

В утвърдената историческа и правна наука обаче терминът „геноцид“ обикновено се прилага към конкретни елементи от нацистката политика, особено системното избиване на евреи и на синти и роми.

Новата руска класификация може да създаде рискове за изследователи, журналисти и други, които не следват официалната линия. Наказанията включват глоби в размер на до тригодишен доход или принудителен труд до три години.

Съгласно закона, всеки, който осквернява или поврежда паметници на жертвите на съветската окупация, ще бъде наказван с лишаване от свобода до три години. Властите заявяват, че тази разпоредба ще се прилага както в Русия, така и в чужбина, допълва ДПА.

Тя може потенциално да засегне такива действия, като премахването на съветски военни паметници или гробища в други държави, включително Германия. В Украйна, балтийските държави и други части на Източна Европа, където Червената армия често се възприема не само като освободителна сила, но и като окупационна сила, много такива паметници бяха демонтирани през последните години, посочва ДПА.