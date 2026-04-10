Близо 100 убити в нападения в Нигерия от неделя насам

Джихадисти щурмуваха военна база в Североизточна Нигерия, при което бяха убити един бригаден генерал и няколко войници, предадоха световните агенции. Това е втори случай на убит генерал при подобна атака в страната за последните пет месеца в страната.

А от неделя досега броят на жертвите на насилието в северната част на страната достига близо 100 души. В този район джихадисти и престъпни банди засилиха от миналата година нападенията срещу военни бази и села.

Президентът на Нигерия Бола Тинубу осъди атаката. „Изказвам съболезнования на семействата на нашите смели войници, водени от бригаден генерал Осени Омо Брайма, които направиха голяма жертва, за да защитят страната ни“, заяви той. Президентът похвали „смелостта и героизма на войниците, които са се сражавали доблестно, за да отблъснат терористите, предаде БТА.

„Нападатели щурмуваха военната база в Бенишейх, унищожавайки няколко военни превозни средства“, заяви по телефона за Франс прес Зана Лаван Аджими, ръководител на местната администрация в Кага. „За съжаление, командирът на бригадата, бригаден генерал Брайма, загина“, добави той.

Базата е разположена на около 75 км от Майдугури, столицата на щата Борно. Според източник от разузнаването джихадистите, чиято принадлежност не е уточнена, са убили най-малко 18 войници и са подпалили военни превозни средства.

В сряда САЩ обявиха, че разрешават изтеглянето на несъществен правителствен персонал от столицата Абуджа „поради влошаването на ситуацията със сигурността“.