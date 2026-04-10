Гърция посреща Великден с удължено работно време и...

Тръмп: Излезте и гласувайте за Орбан

Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Дойче веле

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова унгарците да гласуват за преизбирането на премиера Виктор Орбан на изборите на 12 април, предаде ДПА.

"Излезте и гласувайте за Виктор Орбан", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл. Той нарече Орбан "Истински приятел, боец и победител" и допълни:  "Аз съм с него през цялото време".

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пътува до Унгария по-рано през седмицата, за да подкрепи кампанията на Орбан, съобщава БТА.

Унгарският лидер е критикуван в Европейския съюз заради опасения относно отстъплението от демокрацията и върховенството на закона в страната. Орбан поддържа и близки връзки с руския президент Владимир Путин.

