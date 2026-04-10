Япония планира да освободи петролни резерви, равняващи се на 20 дни потребление, от май, заяви японската премиерка Санае Такаичи на заседание на кабинета, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Мярката цели да гарантира стабилни вътрешни доставки, докато страната търси доставки извън Близкия изток на фона на конфликта, който нарушава глобалните вериги за снабдяване.

Япония разчита на Близкия изток за около 95% от своя петрол. Тя започна да освобождава резерви едностранно от 16 март и в координация с други държави, като част от план за осигуряване на петрол за около 50 дни. Допълнителните 20 дни са над този обем.

Към 6 април Япония разполага с петролни резерви за около 230 дни, включително 143 дни в държавните запаси.

До май Япония трябва да може да осигурява повече от половината от вноса на петрол по маршрути, които не минават през Ормузкия проток, заяви Такаичи, без да посочи конкретни източници.

Такива алтернативни маршрути включват доставки от пристанището Янбу на Червено море в Саудитска Арабия и пристанището Фуджейра в Обединените арабски емирства, посочва министерството на икономиката.

Япония е осъществила контакти и с доставчици от САЩ, Малайзия, Централна Азия (включително Азербайджан и Казахстан), Латинска Америка (Бразилия, Аржентина, Еквадор, Колумбия и Мексико) и Африка (Нигерия и Ангола).

Правителството е поискало от доставчиците да продават гориво директно на сектори като здравеопазване, транспорт и земеделие, включително производители на зелен чай, животновъдство и рибарство, добави Такаичи.