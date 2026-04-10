Държавният департамент на САЩ извика иракския посланик във Вашингтон

Осъжда атаките на проирански милиции срещу американски интереси в Ирак

Американският Държавен департамент е извикал иракския посланик във Вашингтон, за да осъди пред него атаките на проирански милиции, насочени срещу американски интереси в Ирак, предадоха световните агенции.

"САЩ няма да толерират никакви атаки срещу своите интереси и очакват иракското правителство незабавно да предприеме всички необходими мерки за разпускане на проиранските милиции, присъстващи в Ирак“, заяви говорител на Държавния департамент в съобщение относно извикването на иракския посланик Назар Ал Хирула.

Той е бил приет от заместник-ръководителя на Държавния департамент Кристофър Ландау, който „категорично е осъдил“ атаките, извършени от милиции, близки до Иран, срещу американски дипломатически персонал и съоръжения, „включително засада на 8 април срещу американски дипломати в Багдад“.

Не са дадени подробности относно предполагаемата засада, пише БТА.

Ирак беше въвлечен във войната, започнала на 28 февруари с координирани удари на САЩ и Израел срещу Иран. Проирански групи в страната атакуваха американски интереси и от своя страна станаха обект на удари, за които са обвинявани САЩ и Израел.

Въоръжени проирански иракски фракции обаче обявиха в сряда, че спират за две седмици атаките си срещу „вражески бази“ в страната и региона, след обявяването на примирие между САЩ и Иран.

Вашингтон заяви, че „поздравява“ усилията на иракските сили за сигурност, но осъжда „неспособността на иракското правителство да предотврати тези атаки“, като добавя, че „някои елементи, свързани с правителството на Ирак, продължават активно да предоставят политическо, финансово и оперативно прикритие на милициите“.