Президентът на Мианма встъпи в длъжност

Ще се стреми към разширяване на международните отношения на страната и нормализиране на връзките с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия

Доскорошният лидер на военната хунта в Мианма Мин Аун Хлайн, който бе избран за президент от парламента на страната, заяви при встъпването си в длъжност днес, че неговото правителство е изправено пред редица предизвикателства и че той ще се стреми към разширяване на международните отношения на страната и нормализиране на връзките с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), предаде Ройтерс.

В първата си реч пред националния парламент като президент в рамките на церемонията по полагането на клетва Мин Аун Хлайн заяви, че негов приоритет са мирът и демокрацията и че неговото правителство ще стимулира чуждестранните инвестиции, ще развива селското стопанство и ще изготви ефективни дългосрочни стратегически планове, пише БТА.

Той внимателно осъществи сценария на трансформацията си от висш генерал в гражданско лице на най-високата позиция в разкъсваната от размирици страна, отбелязва Ройтерс.

Военният преврат под негово ръководство накара АСЕАН, където членуват 11 държави от Югоизточна Азия, да издаде забрана за присъствието на Мианма на срещите на върха на блока, припомня световната агенция.

"Сега страната ни е поела уверено по пътя на демокрацията, но новото правителство е изправено пред редица предизвикателства", заяви Мин Аун Хлайн в речта си, продължила почти 20 минути. На церемонията по полагането на клетва присъстваха над 50 чуждестранни гости.

"Ще разширим международните отношения и ще се стремим да възстановим нормалните връзки с АСЕАН", заключи президентът.