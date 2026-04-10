Гърция посреща Великден с удължено работно време и проверки срещу спекулата

Гърция официално навлезе в празничния ритъм в навечерието на Великден. Търговската мрежа в цялата страна работи с променено работно време, а държавните органи мобилизират стотици инспектори в борбата срещу спекулата.

Супермаркетите обслужват гражданите с удължен график до 20:00 часа през цялата седмица. На Велика събота хранителните магазини ще бъдат отворени от 08:00 до 20:00 часа. На Разпети петък банките и административните служби ще работят с намален състав и ограничено приемно време.

Въпреки опасенията от поскъпване, цените на традиционното агнешко месо остават стабилни и близки до нивата от миналата година. В големите търговски вериги то се предлага между 11,49 и 11,90 евро за килограм, а на общинските пазари цените започват от 8,99 евро за килограм.

Независимият орган за надзор на пазара вече е извършил над 300 проверки в цялата страна. Контролът е насочен към наличностите на основните великденски стоки и спазването на правилата за лоялна конкуренция. Властите предупреждават, че инспекциите ще се засилват ежедневно до самия празник, с цел максимална защита на потребителите.

Паралелно с празничната подготовка се очаква и сериозно натоварване на пътната инфраструктура. Засилено движение се прогнозира по основните магистрали, свързващи големите градове с курортните зони. На граничния пункт „Кулата–Промахон" пътуващите трябва да предвидят повече време за преминаване заради традиционния наплив на туристи от България и Румъния.

Във връзка с очаквания интензивен трафик, на Разпети петък (10 април) и Светъл понеделник (13 април) е въведено ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона по основните магистрали в часовете между 15:00 и 22:00 ч.

Цените на горивата в Гърция остават сред най-високите в региона. Бензин А95 се продава за около 1,92–1,98 евро за литър, а дизелът варира между 1,65 и 1,72 евро. По островите стойностите традиционно са с 10–15% по-високи.

Прогнозата за Великденските празници обещава типично пролетно време. Температурите ще се движат между 18 и 22 градуса, като в южните райони и по островите се очаква предимно слънчево време – благоприятно за традиционното празнуване на открито.

На самия Великден повечето археологически обекти и музеи ще бъдат с вход свободен, което се очаква да привлече допълнително както местни посетители, така и туристи.