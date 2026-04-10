Тръмп не бил уведомен за изявлението на Мелания за Епстийн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил „напълно изненадан" от неочакваното публично изявление на съпругата си Мелания Тръмп, в което тя категорично отрича каквато и да е връзка с покойния финансист Джефри Епстийн.

В интервю за MS Now Тръмп заяви, че „не е знаел нищо" за подготвяното обръщение на първата дама, преди то да бъде излъчено от Белия дом. По думите му, тя също „не е познавала Епстийн".

По-рано Мелания Тръмп направи изненадващо изявление от Белия дом, в което остро разкритикува „клеветите", свързващи името ѝ с Епстийн. Причината за обръщението остава неясна, тъй като в последно време не са се появявали нови публични разкрития, които да я обвързват с него.

„Аз не съм жертва на Епстийн. Епстийн не ме е запознал с Доналд Тръмп. Срещнах съпруга си случайно на парти в Ню Йорк през 1998 г.", заяви тя.

Първата дама подчерта още, че никога не е била приятелка с Епстийн и отрече да е имала каквито и да било отношения с Гислейн Максуел, след като нейно име се появи в документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Мелания Тръмп допълни, че тя и съпругът ѝ са се засичали с Епстийн единствено в рамките на светския елит в Ню Йорк и Палм Бийч, определяйки това като „обичайно съвпадение" в подобни среди.