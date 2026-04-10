ЦРУ открило пилота в Иран с тайния "Призрачен шепот"

Американската Централна разузнавателна агенция (ЦРУ) е използвала ново секретно устройство, наречено „Призрачен шепот", при операция за откриване на изчезналия пилот в Иран, съобщава „New York Post".

Според публикацията, устройството има способността да засича сърдечен ритъм на човек от разстояние от няколко мили, като използва т.нар. квантови сензори. Информацията обаче не е официално потвърдена от американските власти.

В същото време научното издание Scientific American поставя под съмнение достоверността на твърденията. Според физици, цитирани от списанието, макар историята да е „впечатляваща", тя е почти сигурно неправдоподобна, тъй като подобна технология би срещнала сериозни ограничения при работа на големи разстояния заради изключително слаби сигнали и смущения.

Към момента няма независими доказателства, че подобно устройство съществува или е било използвано в реална операция.

Американски изтребител F-15 "Strike Eagle" изпълнява мисия над иранската провинция Исфахан, когато е поразен. Двамата пилоти катапултират, единият е спасен, но другият остава на вражеска територия.

Пилотът носи оръжие, сигнална ракета и мобилно устройство за проследяване. Изкачва се високо в планината и едва, когато достига над 2000 метра, подава сигнал.

Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?

Джанан Дурал

от Джанан Дурал

19:45, 06.04.2026

Операция почти като на кино - така описват спасяването на американския военнослужещ, чийто изтребител беше свален над Иран. 24 часа, в които американски и ирански части са в трескава надпревара първи да открият изчезналия военен. Как протича секретното спасяване, което е имало всички предпоставки да се превърне в провал?

Петък - американски изтребител F-15 "Strike Eagle" изпълнява мисия над иранската провинция Исфахан, когато е поразен. Двамата пилоти катапултират, единият е спасен, но другият остава на вражеска територия.

ген. Хюстън Кантел, бивш военен: „Катапултирането от самолет, който е бил поразен, е едно от най-зловещите неща, които могат да се случат на човек. Трябва да можеш да прецениш дали си ранен, дали можеш да се движиш, дали кървиш. А после трябва незабавно да започнеш да търсиш място, където да се укриеш."

Пилотът носи оръжие, сигнална ракета и мобилно устройство за проследяване. Изкачва се високо в планината и едва, когато достига над 2000 метра, подава сигнал.

Думите му: "Слава на Бог" първоначално били разтълкувани като знак, че е попаднал в ирански ръце и че това е капан. Но негови колеги потвърждават, че е силно религиозен и започва спасителна операция. Всички пилоти са обучавани за такива ситуации. От тях се изисква хладнокръвие и трезва мисъл, да бъдат бързи и почти невидими.

полк. Брендан Карни, бивш морски пехотинец: „Ето тук идва истинският тест на психиката - ще успееш ли да запазиш разсъдъка си и да потърсиш безопасно място, от което да сигнализираш за местонахождението си."

Към мястото, в което се укрива, потеглят няколко транспортни самолети А-10 и хеликоптери "Блек Хоук". Те обаче срещат затруднение да излетят и военните са принудени да унищожат техниката си, за да не попадне във вражески ръце. Следва втори опит - попадналите в беда спасители са изведени, а в тъмнината на нощта в събота малък самолет успява да достигне до цепнатината в планината, където се укрива пилотът.

Операцията е ръководена от елитно крило командоси, а точното местонахождение е подадено от ЦРУ. Паралелно с американците, Иранската революционна гвардия и тежко въоръжени цивилни също издирват военния. За него е обявена и награда. В опит да спечелят време, от ЦРУ разпространяват слух, че той вече е открит и изведен в безопасност. От Иран отрекоха, че пилотът е спасен.

На пресконференция Тръмп съобщи , че американски военни са били подложени на обстрел от близко разстояние по време на операцията по спасяването на втория американски пилот в Иран.

Президентът коментира и публикации в медиите за спасяването на пилота, заявявайки, че ще настоява журналистът, публикувал информацията за операцията, да обяви източника си.

Тръмп предупреди, че при отказ на журналиста да обяви своя източник може да се стигне до лишаване от свобода.