ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Със стари техники ще боядисват яйца децата на Долн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22640448 www.24chasa.bg

Зеленски: Получаваме ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" от партньорите си

944
Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна продължава да получава ракети за своите системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" от международните си партньори, предаде БТА по информация на Укринформ.

"Към днешна дата партньори доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът". По-конкретно - наскоро пристигна нова пратка. И ние продължаваме да работим с партньори от целия свят, за да подсигурим отбраната си", заяви украинският държавен глава на брифинг с журналисти.

Зеленски бе обявил след обиколката си в Близкия изток, че са подписани споразумения с партньори за доставката на ракети за системите "МИМ-104 Пейтриът ПАК-3". Държавният глава на Украйна уточни, че въпросните партньори трябва да съгласуват доставките с производителя на "Пейтриът" - САЩ.

Снощи украинският президент написа в приложението Телеграм, че се надява Русия да не поднови ударите си срещу Украйна след обявеното от руския лидер Владимир Путин прекратяване на огъня за Великденските празници утре и вдругиден.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

