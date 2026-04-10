Косовският външен министър иска Сърбия да се приеме реалността и да признае Косово

Косовският външен министър Глаук Конюфца призова Сърбия да приеме реалността и да признае Косово за независима държава, предаде новинарската агенция „Економия онлайн“. Той каза това вчера в реч по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН за Косово.

Той подчерта, че Косово остава в готовност за нормализиране на междудържавните и съседските си отношения, но според него основната пречка за мир и нормализиране на отношенията продължава да бъде Сърбия, предаде БТА.

Конюфца заяви, че Белград не само не е заинтересован от нормализиране на отношенията с Косово и от присъединяване към ЕС, но и продължава да държи регионалната стабилност като заложник с хегемонистичен подход.

„Те (Сърбия) се опитват да отхвърлят (възможността) за нашия регион за стабилност, просперитет и пълна интеграция в евроатлантическите структури, които са му толкова нужни“, заяви външният министър на Косово, цитиран от агенцията.

Той изрази загриженост и за това, което нарече „непрекъсната намеса на Сърбия в демократичните процеси в Косово“, като спомена опитите за повлияване на изборите и подкрепата на Сърбия за най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“. Конюфца каза, че Косово е успяло да възпрепятства тази чужда намеса и е опазило достойнството на демократичните си институции.

Косовският външен министър подчерта, че народът на Косово е миролюбив и никога не се е намесвал във вътрешните работи на други държави.

Сърбия никога не е признавала независимостта, обявена през 2008 г. от страна на бившата ѝ провинция Косово, чието население е предимно албанско, припомня АФП.