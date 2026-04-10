Тръмп обвини Иран в нарушаване на примирието, напрежението в Близкия изток отново ескалира

Крехкото примирие между САЩ, Израел и Иран е на ръба на провал, след като Доналд Тръмп обвини Техеран, че не спазва договорените условия. Междувременно ракетни атаки продължават да разтърсват региона, поставяйки под съмнение устойчивостта на споразумението, съобщи "Дейли мейл".

Само два дни след обявяването на прекратяване на огъня в шестседмичния конфликт, ситуацията вече изглежда излиза извън контрол. Основен спорен момент остава блокадата на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол. Иран продължава да ограничава преминаването на кораби, като според информации изисква високи такси за безопасен транзит.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Иран върши „много лоша работа" по осигуряването на свободно корабоплаване, като определи действията на страната като „непочтени". „Това не е споразумението, което имаме", подчерта той.

Изказването му последва изявление на върховния лидер на Иран, Аятолах Моджтаба Хаменей, който поиска „кръвни компенсации" от САЩ и Израел за нанесените щети. В обръщение по държавната телевизия той обвини двете държави в агресия и настоя за обезщетения за жертвите и ранените.

На този фон Израел не показва признаци на отстъпление. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че военните операции срещу „Хизбула" ще продължат „със сила, прецизност и решителност". Израелските сили за отбрана (IDF) са нанесли нови удари по цели в Ливан, включително в столицата Бейрут, където има жертви и ранени цивилни.

В същото време се очаква дипломатически опит за деескалация. Представители на Израел и Ливан ще проведат разговори във Вашингтон през следващата седмица, съобщи източник от Държавния департамент на САЩ. Целта е да се намери изход от нарастващото напрежение.

Ситуацията се усложнява допълнително от нови атаки. „Хизбула" е изстреляла ракети към северен Израел, включително към района на Хайфа, докато Израел твърди, че е унищожил множество ракетни установки на групировката.

Допълнителна тревога предизвика и предполагаема атака с дронове срещу обекти на Националната гвардия на Кувейт. Властите в страната определиха инцидента като „грубо нарушение на международното право" и директно обвиниха Иран и свързани с него сили.

Кувейтското външно министерство подчерта, че подобни действия подкопават примирието и представляват сериозно предизвикателство за международната сигурност.

Към момента перспективите за запазване на примирието остават несигурни, а рискът от по-широк регионален конфликт продължава да нараства.