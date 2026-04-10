ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Египет ще изкупи от Кипър целия добив от газовото ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22640838 www.24chasa.bg

Русия съобщи за един загинал и един ранен при украински нападения през нощта

976
Украйна е нанесла удари по обекти в Русия СНИМКА: Архив

Жител на руския град Волжски загина през нощта при нападение с украински безпилотен летателен апарат. Това съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров, цитиран в канала в "Телеграм" на регионалната администрация, предаде ТАСС.

Жена бе ранена при падане на отломки от ракета след удар на Въоръжените сили на Украйна в Брянска област, каза губернаторът Александър Богомаз. Той допълни, че са били разрушени 4 жилища и са нанесени щети на още 15. По думите му украинците са атакували с ракети с голям обсег "Нептун", а руските подразделения за противовъздушна отбрана са ги унищожили, предаде БТА.

В отговор на продължаващите вече над 4 години руски бомбардировки на нейна територия, Украйна изпраща всяка нощ дронове към Русия и взема на прицел главно енергийната ѝ инфраструктура, отбеляза АФП.

Руският президент Владимир Путин обяви вчера спиране на огъня в Украйна за утре и вдругиден по случай Великден. Украинският му колега Володимир Зеленски каза, че го е приел, и припомни, че Киев първи е предложил да бъдат спрени бойните действия по празниците.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

