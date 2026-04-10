Гръцките власти иззеха хиляди пиротехнически изделия преди Великден, арестувани са 93 души

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцките власти са иззели хиляди пиротехнически изделия, включително фойерверки, факли и пиратки, преди Великден и са арестували общо 93 души след проверки, съобщи БТА по информация на електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини".

От 7 март, когато проверките започнаха, до 8 април, са осъществени 27 027 проверки и са установени 79 нарушения. Сред иззетите неща са, наред с други, 105 762 пиратки, 44 139 фойерверки, 6975 взривни устройства, 163 факли, 149 бенгалски огньове и близо 27 168 грама сурови материали.

Само в сряда, 8 април, са направени 3660 проверки, арестувани са 23 души и са регистрирани 22 нарушения.

В последните седмици гръцките власти иззеха самоделни фойерверки и арестуваха седем души в село Вронтадос в източната част на гръцкия остров Хиос.

По традиция в съботата преди Великден в село Вронтадос се устройва своеобразна битка със самоделни фойерверки (напълнени с барут тръбички, прикрепени към пръчки). Групи от две съперничещи си църковни енории устройват лагери на високи места и насочват самоделни ракети към камбанариите на църквите „Агиос Маркос" и „Панагия Еритиани", намиращи се на два срещуположни хълма.

Веднага след полунощ, когато се чува възгласът „Христос Анести" („Христос воскресе"), от двата лагера започват да се изстрелват ракети, които създават впечатляваща атмосфера от звук и светлина. Целта е да бъде уцелена камбанарията на срещуположната църква. Камбанариите предварително са защитени с дървени дъски, като подобна защита имат и намиращите се в близост сгради.