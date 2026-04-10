Германски генерал: Балканите са важни за сигурността в Европа

Инспекторът от германската армия генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг подчерта значението на продължаващата стабилност на Балканите за сигурността в Европа по време на посещение в Босна и Херцеговина, предаде БТА по информация на ДПА.

В коментари, публикувани в петък, Фройдинг предупреди, че напрежението в региона на Балканите може да бъде използвано. „Виждаме, че има и други действащи лица, които се опитват да упражняват влияние в този регион", каза Фройдинг пред ДПА.

Експерти наблюдават с безпокойство как, в частност, Русия, но и Китай, разширяват влиянието си в сръбската част на Босна и Херцеговина (Република Сръбска), отбелязва агенцията. Това включва сътрудничество в добива на минерални ресурси и енергийни сделки, а в случая с Китай – доставката на технологии за наблюдение.

Германските въоръжени сили предоставят 36 военни за мисията на ЕС в Босна и Херцеговина ЕУФОР Алтеа (EUFOR Althea). Силите на ЕС следят за спазването на Дейтънското споразумение, което сложи край на войната в Босна през 1995 г. Те също така поддържат офиси за връзка в цялата страна, които, чрез разговори с населението и властите, са предназначени да служат като система за ранно предупреждение в случай на подновяване на напрежението.

Според Дейтънското мирно споразумение, което сложи край на войната в Босна (1992-1995 година), страната беше разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете части са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

През октомври в Босна и Херцеговина се очаква да се проведат парламентарни и президентски избори, припомня ДПА. На фона на войните в Украйна и Близкия изток страната до голяма степен изчезна от центъра на международното политическо внимание. Военни представители обаче я разглеждат като „разширен източен фланг" – регион, където може непряко да възникне напрежение с Русия, пише още агенцията.