ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Египет ще изкупи от Кипър целия добив от газовото ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22640971 www.24chasa.bg

Изцяло електронни проверки по външните граници на ЕС влизат в сила от днес

2728
Летище СНИМКА: Pixabay

От днес европейската система за изцяло електронна проверка на преминаващите през външните граници на ЕС ще бъде въведена напълно, потвърди говорител на Европейската комисия. Той уточни, че европейските правила предвиждат възможности за гъвкавост и те вероятно ще бъдат приложени в летните месеци, съобщава БТА.

В последните пет месеца в системата бяха регистрирани над 45 милиона преминавания през външните граници, издадени бяха над 24 000 отказа за влизане, установени бяха над 600 пътници, определени като заплаха за ЕС, посочи говорителят. По неговите думи всички държави от ЕС са обявили готовност да въведат системата, макар някои от тях да са изпитали временни технически затруднения.

Когато системата работи добре, преминаването се извършва средно за 70 секунди. В летните месеци се очаква повишен брой пътуващи и затова държавите от ЕС, при необходимост, могат да извършват проверките и по досегашния начин, за да се избегне струпването на опашки. Тези правила за гъвкавост ще може да се прилагат до септември.

Новата система води до повишаване на сигурността на ЕС и това е главната задача, обобщи говорителят.

Електронната система на ЕС предвижда от чужденците да бъдат взимани пръстови отпечатъци и да им се правят лицеви снимки при първото прекосяване на границата, както и да отпаднат досегашните паспортни проверки и поставянето на печати в документите за пътуване.

Летище СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

