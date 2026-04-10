Володимир Зеленски: Предстоят ни месеци на дипломатически и военен натиск

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че пролетта и лятото ще бъдат сложни за Украйна, защото тя ще бъда подложена на натиск не само на бойното поле, но и на дипломатическия фронт в усилията да бъде сложен край на войната, предаде Ройтерс.

Според Зеленски партньорите на Украйна са поискали от Киев да намали ударите си по руския петролен сектор, след като цените в световен мащаб скочиха заради войната на САЩ и Израел срещу Иран и засиленото напрежение в Близкия изток, съобщава БТА. Той не назова партньорите.

Същевременно украинският държавен глава допълни, че, ако Русия иска деескалация, тя трябва да прекрати собствените си удари по украинските енергийни обекти и да се съгласи да поднови тристранните мирни преговори с посредничеството на САЩ. Той обаче призна, че Вашингтон в момента се колебае дали да обърне допълнително внимание на мирния процес в Украйна.

„Този пролетно-летен период ще бъде доста сложен политически и дипломатически. Може да има натиск върху Украйна. Ще има и натиск на бойното поле. Вярвам, че до септември ще ни бъде много трудно", заяви президентът пред репортери.

Зеленски повтори призивите си за засилен международен натиск върху Русия. На фона на двуседмичното прекратяване на огъня, обявено от САЩ и Иран във вторник, Зеленски изрази надежда, че американските санкции върху руския петрол - временно облекчени по време на конфликта - ще бъдат напълно възстановени.

Миналия месец САЩ издадоха 30-дневно разрешение на държавите да купуват санкциониран руски петрол и петролни продукти в опит да стабилизират световните енергийни пазари, разтърсени от войната с Иран, започнала с израелско-американските удари срещу Техеран на 28 февруари.

През последните седмици Украйна засили атаките срещу руски енергийни съоръжения, за да ограничи приходите си от петрол, тъй като Москва се възползва от покачващите се цени на петрола и облекчаването на американските санкции.

„Руснаците сега имат сериозни проблеми с някои от своите съоръжения. След всеки удар по нашия енергиен сектор ние отговаряме - и това е напълно справедливо. Ако руснаците искат това да спре, те трябва да прекратят своите удари и тогава ние ще действаме по същия начин", отбеляза украинският президент

Зеленски заяви, че по време на иранската блокада на Ормузкия проток партньорите на Украйна са поискали от нея да намали ударите си по руски петролни съоръжения, но според него руският петрол няма значително влияние на световния пазар.

Държавният глава на Украйна посочи, че страната му води преговори с Оман, Кувейт и Бахрейн за сътрудничество в сектора на сигурността и обмяна на опит, база данни и технологии за защита от дронове.

Зеленски посети няколко страни от Близкия изток, където бяха подписани споразумения за сътрудничество в областта на сигурността със Саудитска Арабия и Катар, а също така беше обявена и сделка с ОАЕ.

Той допълни, че страната му е изпратила над 200 експерти в Близкия изток и те успешно са помагали за свалянето на далекобойни ирански дронове „Шахед".

„Демонстрирахме, че постигането на такива резултати изисква системни решения, особено в частта на радиоелектронната борба", допълни украинският президент.

Освен това Зеленски заяви, че Украйна продължава да получава ракети за своите системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" от международните си партньори, предаде Укринформ.