Орбан обвини опозицията, че се готви да попречи на гласуването на изборите

Унгарският премиер Виктор Орбан днес обвини своите противници, „че заговорничат" и че се занимават с „организирани опити да използват хаоса, натиска и международната демонизация, за да поставят под въпрос избора на унгарския народ", предаде БТА.

Те „заговорничат с чуждестранни разузнавателни служби, не се спират пред нищо", за да „завладеят властта", заяви Орбан в своя публикация във Фейсбук, в която също така осъди „заплахите за насилие" срещу неговите привърженици, „изфабрикуваните обвинения в изборни измами" и „предварително организираните демонстрации", още преди преброяването на гласовете.