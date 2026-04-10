Испания призова Иран да преговаря добросъвестно със САЩ

Испанският министър на външните работи Хосе Мануел Албарес призова Иран да отиде в Пакистан и да преговаря добросъвестно със САЩ, след като иранският режим каза, че няма да участва, докато не бъдат спрени бойните действия в Ливан, предаде ЕФЕ.

"Призовавам Иран да участва, но Ливан, разбира се, трябва да бъде включен в споразумението за спиране на огъня", каза министърът пред журналисти в Сената, предаде БТА. Той ще обясни днес пред горната камара на испанския парламент испанската позиция по отношение на войната в Близкия изток, както направи вчера в Конгреса.

Албарес настоя, че Иран трябва да бъде на тези разговори, за да постигне постоянно спиране на огъня и да направи крачка към мира. Обърна внимание, че предвид двуседмичната пауза в боевете между САЩ и Иран, започнала в сряда, продължаващите бомбардировки на Израел в Ливан показват, че Израел "не иска да даде нито секунда надежда, нито иска да даде шанс на мира".

Министърът приветства нареждането, което даде вчера израелският премиер Бенямин Нетаняху, да започнат преки преговори между Израел и Ливан, но "заявленията не служат за нищо, ако не са подкрепени от действия". Той призова Иран да спре атаките срещу страни от Персийския залив и "Хизбула" да спре да напада Израел, както и да бъде отворен незабавно Ормузкият проток.

Що се отнася до възможността НАТО да участва в операция за осигуряване на безопасния транспорт на стоки през Ормуз, която не бе изключена от генералния секретар Марк Рюте, Албарес изрази категорично мнение, че алиансът "няма никакво участие в тази война и няма да участва" и в бъдеще. Подчерта, че Близкият изток не се намира "в радиуса на действие на НАТО" и затова няма да има намеса. Испанецът припомни, че много съюзници вече са изразили същата позиция.