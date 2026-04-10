Си Дзинпин се срещна с лидерката на „Китайския Гуоминдан“ Джън Лиуън

Днес в Пекин генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин се срещна с председателката на партията „Китайски Гуоминдан" Джън Лиуън и водената от нея делегация, съобщава КМГ.

По време на разговора Си Дзинпин посочи, че срещата с ръководството на „Гуоминдана" след 10-годишно прекъсване има важно значение за развитието на отношенията между ККП и „Гуоминдана", както и за отношенията между двата бряга на Тайванския проток.

Хората от двата бряга на протока принадлежат към семейството на китайската нация. Всички етноси, включително сънародниците от Тайван, са създали заедно единната многонационална държава, заедно са писали нейната славна история и са сътворили забележителната китайска цивилизация, каза той.

Пекин е готов, на основата на „Консенсуса от 1992 г." и противопоставянето на независимост на Тайван, да работи съвместно с всички политически партии на острова, включително „Гуоминдана", както и с различни обществени групи и среди там, за засилване на обмена и диалога, за постигане на мир между двата бряга и за това бъдещето на отношенията да остане здраво в ръцете на самите китайци, каза още Си Дзинпин.