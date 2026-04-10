"Хизбула" и Израел отново разменят удари въпреки планираните преговори с Ливан

1724
"Хизбула" и Израел отново разменят удари въпреки планираните преговори с Ливан

Взаимните удари между израелските военни и ливанската шиитска групировка „Хизбула" продължават и днес, въпреки планираните директни преговори между Израел и Ливан, предаде БТА по информация на ДПА.

Тази сугтрин отново имаше обстрел по Северен Израел от страна на „Хизбула", като според израелските медии ракета е нанесла щети на жилищна сграда. Няма данни за пострадали. „Хизбула" пое отговорност за ракетната атака.

Междувременно ливанската държавна информационна агенция ННА съобщи за удари в южните части на страната, като най-малко един човек е загинал.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че над 300 души са убити в страната в сряда при масираните израелски атаки. Оттогава интензивността на израелските атаки е намаляла значително.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е заявил, че ще намали атаките.

По-късно обаче Нетаняху каза, че Израел ще продължи да се бори с „Хизбула" и няма да спре, докато не се осигури безопасност за населението в Северен Израел.

Служител на Държавния департамент на САЩ потвърди, че ведомството планира да проведе разговори през следващата седмица с Израел и Ливан относно текущите преговори за прекратяване на огъня. Очаква се разговорите да се съсредоточат върху разоръжаването на „Хизбула", която има значително политическо влияние в Ливан, но действа извън пълния държавен контрол.

Израелски медии съобщиха, че преговорите във Вашингтон първоначално „ще бъдат на посланическо ниво". САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично примирие, но то остава уязвимо поради тежките израелски удари в Ливан.

"Хизбула" и Израел отново разменят удари въпреки планираните преговори с Ливан. СНИМКА: Pixabay

