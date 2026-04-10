Китай създаде нова пилотна зона за свободна търговия във Вътрешна Монголия

Държавният съвет на Китай обяви създаването на нова пилотна зона за свободна търговия във Вътрешна Монголия, с което общият брой на подобни зони в страната вече е 23, съобщава КМГ.

Планът предвижда по-голяма автономия за зоната при провеждането на реформи и включва 19 мерки за иновации, сред които развитие на трансграничната търговия, подобряване на международната логистика, ускоряване на трансфера на технологии и разширяване на външните икономически връзки.

Новата зона има за цел да се превърне в регионален хъб, свързващ Китай с външни пазари, чрез изграждане на центрове за обмен на информация, транспорт и логистика, разпределение на ресурси, технологични иновации и индустриално сътрудничество.

Вътрешна Монголия е ключов регион за отварянето на северните китайски региони. През 2025 г. външната ѝ търговия е нараснала с 6,4%, което е над средната стойност за страната.

Очаква се зоната да подобри трансграничната логистика и индустриалните връзки, като създаде нови възможности за държави, участващи в инициативата „Един пояс, един път" и икономическия коридор Китай–Монголия–Русия, и да подпомогне интеграцията на граничните региони на Китай в евразийските търговски мрежи.

Пилотната зона обхваща площ от 119,74 кв. км и ще включва три подзони – Хуххота, Манджоули и Еренхот – с различна специализация, включително високотехнологични индустрии, трансгранична търговия, логистика и международни услуги.