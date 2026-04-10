https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22641636 www.24chasa.bg

Тръмп е наредил на Ванс да търси изход от войната с Иран

снимка: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е възложил на вицепрезидента Джей Ди Ванс да работи за намиране на дипломатически изход от конфликта с Иран, докато американската делегация се отправя към Исламабад за нов кръг преговори, съобщава " Дейли мейл".

Ванс, който днес отпътува за региона, е известен с по-резервираната си позиция относно военните операции срещу Иран в рамките на вътрешния кръг на американската администрация. Той неведнъж е изразявал съмнения относно военни интервенции зад граница и е предупреждавал за риска от продължителни конфликти.

Посещението се случва на фона на крехко примирие, което според анализатори може да се разпадне. Разминаванията между позициите на Техеран от една страна и САЩ и Израел от друга остават съществени, а възможностите за пробив в преговорите засега изглеждат ограничени.

В делегацията участват и специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, както и Джаред Къшнър, който е участвал в предишни непреки разговори с иранска страна по теми, свързани с ядрената програма на Техеран, ракетните му способности и влиянието му в региона.

От Белия дом засега не предоставят подробности дали предстоящите разговори ще бъдат директни или непреки, както и какви конкретни резултати се очакват от тях.

снимка: РОЙТЕРС

