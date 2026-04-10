Хакан Фидан и Кая Калас обсъдиха по телефона ситуацията в Близкия изток

Турският външен министър Хакан Фидан и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес проведоха телефонен разговор и обсъдиха ситуацията в Близкия изток, предаде турската информационна агенция ДХА, позовавайки се на източници от турското министерство на външните работи.

Според източниците Фидан и Калас са обърнали по-специално внимание на последните развития около временното прекратяване на огъня между САЩ и Иран и са оценили глобалното отражение на тази стъпка, предаде БТА.