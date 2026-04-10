Председателката на Бундестага: Германия поема отговорност за източния фланг на НАТО

Германия поема отговорност за източния фланг на НАТО. СНИМКА: Пиксабей

 Германия поема отговорност за източния фланг на НАТО с разполагането на военнослужещи в Литва, заяви днес високопоставена парламентарна представителка при посещение в балтийската страна, предаде БТА по информация на ДПА.

"Сигурността на Литва означава сигурност за Германия", каза председателката на Бундестага Юлия Кльокнер. "Германия поема отговорност там, където европейската сигурност е защитавана по много конкретен начин", допълни тя при посещение в литовската военна база в Рукла.

Германската армия е в процес на разполагане на постоянна бригада в Литва с численост до 5000 военнослужещи като част от отбраната на натовския източен фланг.

Четиридесет и пета бронетранспортна бригада е отговор на нарастващата заплаха от Русия след инвазията в Украйна. Тя официално започна да функционира през април 2025 г. и се очаква да бъде в пълна оперативна готовност до 2027 г.

По думите ѝ руският президент Владимир Путин заплашва да атакува не само балтийските страни, но и Берлин. "Посланието към него трябва да бъде следователно ясно и недвусмислено: който се пробва с източния фланг на НАТО, не го чака нищо добро", добави Кльокнер.

С разполагането на бригадата Бундесверът влиза в непознати води. За разлика от предишни мисии зад граница, това включва постоянно разполагане на голямо подразделение в чужбина, отбеляза ДПА.

"За нас, германците, това е промяна в перспективата [...] Вече не сме просто част от съюз, ние самите сме гарант за сигурност", заяви председателката на долната камара на парламента.

Германия поема отговорност за източния фланг на НАТО. СНИМКА: Пиксабей

