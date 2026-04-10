Албания започва производство на плавателни съдове и бойни дронове с италиански компании .

Министърът на отбраната на Албания Ермал Нуфи съобщи, че албанското правителство е разрешило на албанското държавно дружество за производство и търговия с оръжия КАЙО (KAYO) да води преговори и да сключва споразумения с две международни компании за производство на плавателни съдове и бойни дронове в Албания, предаде Албанското радио и телевизия.

Нуфи каза това днес след заседание на албанския Министерски съвет, като допълни, че двете компании, с които КАЙО ще преговаря, са италиански, предаде БТА.

Той допълни, че тази стъпка ще бъде стимул за военната промишленост в страната, както и за разкриването на нови работни места.

„Това е историческа крачка, тъй като за първи път след толкова години в страната са създадени условия за производство на подобни средства. Решението беше обсъдено и на съвместното заседание на албанското и италианското правителства (през ноември 2025 г.)", каза Нуфи.

През април 2025 г. КАЙО (KAYO) и италианската корабостроителна компания "Финкантиери" (Fincantieri) подписаха споразумение за сътрудничество, с което поставиха началото на съвместна дейност във военноморската индустрия. Според информация на "Шчиптаря" споразумението включва производство на кораби в Албания както за нуждите на албанския флот, така и за износ за в бъдеще.

Министърът на отбраната говори и за участието на албанските въоръжени сили в международни мисии, като го определи като доказателство за подготовката на албанските военнослужещи и активната роля на Албания като участник в съвместни интервенции с партньори.

На въпрос на журналисти дали Албания би позволила използването на базата на НАТО в Кучова (Южна Албания) от Съединените щати за операции срещу Ислямска република Иран, Нуфи отговори, че това ще бъде решено, когато евентуално постъпи такова искане. Той добави, че всяко подобно решение ще бъде взето в пълна координация със съюзниците и в съответствие с ангажиментите на Албания, която се присъедини към НАТО през 2009 г.