"Файненшъл таймс": Задълбочаващ се разрив в НАТО

Европейските страни, ограничаващи достъпа на САЩ до военни бази по време на войната в Иран, разкриха задълбочаващ се разрив в НАТО и подхраниха опасенията, че Доналд Тръмп може да го използва като претекст за намаляване на ангажимента на Вашингтон към отбраната на Европа, пише "Файненшъл таймс".

Гневът на американския президент към Франция и Испания е бил в центъра на вниманието на срещата с генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон, според представители на алианса.

Италия и Обединеното кралство също отказаха достъп до базите си - решение, което Лондон впоследствие отмени.

Докато предишните нападки на Тръмп срещу НАТО предизвикаха единен отговор от европейските съюзници, войната в Иран ги раздели, казват четирима дипломати от НАТО пред "Файненшъл таймс". Те твърдят, че европейските столици са в противоречие относно решения, които подкопават усилията да се убедят САЩ да запазят войските си, разположени на континента. Според един от дипломатите това е бил "пълен автогол", защото де факто това са американски военни бази за използване от американските военни, въпреки че някои съоръжения се управляват съвместно или са под национален контрол, съобщи БНР.

Запознати с дискусиите между Тръмп и Рюте в Белия дом казват, че американският президент е бил разгневен и е заплашил да накаже европейските държави, които смята за недостатъчно подкрепящи войната, но не е очертал конкретни мерки.

Служител на Белия дом заявява пред "Файненшъл таймс":

"Както президентът Тръмп каза вчера, НАТО беше подложен на изпитание и се провали".