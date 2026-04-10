Бурса вече се ръководи от управляващата партия в Турция, след задържането на опозиционния кмет

След като миналата седмица кметът на турския град Бурса Мустафа Бозбей, който е от редиците на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), бе задържан по обвинения в създаване на организирана престъпна група и корупция, вчера турското министерство на вътрешните работи временно го отстрани от поста, а общинският съвет на града избра за негов временен заместник кандидата на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Шахин Биба, съобщи турската редакция на Евронюз.

Бозбей бе задържан заедно с други 55 заподозрени, голяма част от които бизнесмени и общински служители, на 31 март, предаде БТА. Сред задържаните бяха и жената, двамата братя и дъщерята на Бозбей. Задържането на кмета предизвика остра реакция от страна на НРП, като представители на партията определиха действието като „опит за отмъщение" и „несправедливост" и организираха протест, в който се включиха стотици граждани от Бурса.

Вчера турското министерство на вътрешните работи официално обяви, че временно отстранява Бозбей от длъжността му като кмет заради повдигнатите му обвинения. По-късно през деня общинският съвет на града обяви процедура за избиране на негов временен заместник, която беше бойкотирана от членовете на съвета от НРП, а опозиционната партия не издигна свой кандидат-заместник кмет.

По този начин единственият кандидат за поста бе членът на общинския съвет от ПСР Шахин Биба. Той бе избран с мнозинство в отсъствието на представителите на НРП в общинския съвет, а по време на процедурата пред сградата на общината се стигна до сблъсъци между протестиращи в подкрепа на Бозбей.