Зеленски: В замяна на отказа от ядрено оръжие Украйна трябваше да получи членство в НАТО през 90-те

Президентът Володимир Зеленски заяви, че в замяна на отказа от ядрени оръжия през 90-те години на миналия век Украйна е трябвало да получи чадър за сигурност и определи получените по това време гаранции като „нечестна игра и голяма грешка", предаде БТА по информация на Укринформ.

„Когато Украйна се съгласи да се откаже от ядрените оръжия, цената, която другата страна трябваше да плати, трябваше да бъде справедлива. Мисля, че членството в НАТО беше най-малкото нещо, което лидерите на Украйна трябваше да получат в замяна на ядрените оръжия. Какво получихме? Нищо. Това не беше честна игра и голяма грешка", заяви Зеленски.

Той подчерта, че това е не само грешка на Украйна, но и грешка на другите страни, подписали през 1994 г. Будапещенския меморандум.

„Това са ядрени държави. Ако са ви помолили да се откажете от ядрените оръжия, е трябвало да ви предоставят чадър за сигурност. Може би ядрен. В крайна сметка всичко това беше измама. Нашите ядрени оръжия бяха до голяма степен прехвърлени на Русия. Например стратегически самолети, които Русия сега използва срещу нас в тази война", отбеляза Зеленски.

Укринформ припомни как на 5 декември 1994 г. в Будапеща, Украйна, Русия, Великобритания и САЩ подписват Меморандум за гаранции за сигурност във връзка с присъединяването на Украйна към Договора за неразпространение на ядрени оръжия.