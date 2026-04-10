7 протестиращи блокираха обект на германския оръжеен гигант "Райнметал" в Берлин

“Райнметал” прави и дронове. СНИМКА: Райнметал

Протестиращи блокираха днес сградата на германския оръжеен гигант „Райнметал" в Берлин, като се стигна до намеса на силите на реда, предаде БТА по информация на ДПА.

Седем активисти се залепиха за земята пред входа на компанията.

През последните години „Райнметал" се превърна в един от водещите световни производители на оръжия, като цената на акциите му се повиши рязко след руската инвазия в Украйна.

Според местната преса демонстрантите са скандирали на немски „Райнметал", вън от Берлин" и „Германски оръжия и германски средства избиват хора по цял свят".

Спешните служби са отлепили всичките седем активисти от пътя. Някои са получили леки наранявания на ръцете си и са били прегледани на място от парамедици, добави полицията. Води се разследване за незаконно проникване и съпротива срещу служителите на реда.

ДПА припомня, че настоящият протест следва подобна демонстрация на територията на завода на „Райнметал" в края на март. Протестиращи се качиха на покрива на сградата, носейки транспаранти, свързани с конфликта в Близкия изток. Полицията отстрани активистите, като за операцията бяха разположени специални части.

