169 известни лица от Турция са с положителни проби при мащабното разследване за употребата на дрога в развлекателната индустрия.

Наличие на забранени вещества е установено в телата на общо 169 известни личности от Турция, задържани и тествани през последните месеци в хода на мащабното разследване за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в страната, съобщи главният прокурор на Истанбул Фатих Дьонмез, цитиран от ТРТ Хабер.

Разследването на турските власти за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция започна през октомври м.г., като от тогава в хода му бяха задържани и тествани редица знаменитости от страната, предаде БТА. Сред тяха са популярната певица Алейна Тилки, актьорът Джан Яман, продуцентът Тимур Савджъ и актрисата Ханде Ерчел. През последните дни бяха задържани също певицата Симге Сагън и актьорите Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан.

По време на специален брифинг за медиите днес главният прокурор на Истанбул заяви, че до момента в рамките на разследването са образувани досъдебни производства срещу 255 души. По думите на Дьонмез 219 от тях вече са преминали медицински тестове, след които наличие на наркотични вещества е установено в телата на общо 169 лица.

Дьонмез също така заяви, че в хода на разследването са заловени и 400 лица, заподозрени за разпространение и търговия с наркотични вещества, като 32-ма от тях са оставени за постоянно в ареста.

„Ако получим нови данни, свързани със знаменитости и бизнесмени, те ще бъдат призовани от прокуратурата незабавно", каза още Дьонмез.