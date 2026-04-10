37-годишен мъж от Балканска страна опита да убие високопоставен украински военен по заръка на Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Службата за сигурност на Украйна задържа и осуети опит на чуждестранен наемен убиец, който по заповед на Русия се опитал да застреля офицер на висока позиция във високопоставен офицер от Военноморските въоръжените сили на Украйна, съобщи СБУ.

Според разследването в деня на нападението в Одеса наемникът бил с пистолет и два пълнителя, заел позиция близо до изхода на жилищния комплекс, където живее украински офицер.

Имитирайки ремонт на велосипед, 37-годишният мъж, който е от балканска държава, чакал появата на автомобил, управляван от военния.

С наближаването на колата на тръгване, агентът хвърлил велосипеда под колелата на колата и се опитал да открие огън по шофьора.

В този момент е задържан от контраразузнаването и специалните части, които дълго време следели и държали "на мушка" наемникът, който бил вербуван о руските специални части.

През февруари 2026 г. чужденецът, под прикритието на турист, пристигнал в столицата на Украйна, а по-късно отишъл в Одеса, за да изпълни руска поръчка.

При пристигането си в пристанищния град агентът получил от куратора от Руската федерация геолокация на приют, откъдето взел пистолет със заглушител и патрони.

Проследил основните локации и маршрути на движение на потенциалната жертва. За конспирация редовно сменял адресите на апартаменти и хотелски стаи в Одеса.

Разследващите от Службата за сигурност повдигнали обвинение на чужденеца за извършване на терористичен акт и го грозят до 12 години затвор.