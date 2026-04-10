Началникът на израелската армия: Ливан остава основна зона на военни операции

Началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир заяви, че бойните действия в Ливан продължават и страната остава основната зона на военни операции, въпреки наличието на примирие с Иран, съобщава turkiyetoday.

По време на посещение в района на Бинт Джбейл, Замир подчерта, че израелската армия се намира в състояние на война в Ливан, а не на прекратяване на огъня. По думите му операциите продължават, а районът остава основният театър на военните действия.

Той заяви още, че израелските сили укрепват позициите си в Ливан и задълбочават постигнатите резултати, като определи напредъка в конфликта като „исторически".

По отношение на Иран, Замир посочи, че страната е значително отслабена след конфликта и вече не представлява същата сила. Според него това е довело до изолация на Хизбула, която е останала без ключова подкрепа.

Той подчерта, че прекъсването на логистичните канали, включително доставките на оръжие и финансиране, е оставило групировката в уязвима позиция вътре в Ливан – развитие, което определи като „изключително значимо".

Изявлението идва на фона на засилени военни действия, включително удари по командни структури в Бейрут и долината Бекаа, съчетани с продължаващи операции на фронтовата линия.

Според Замир, Хизбула се намира в състояние на „дълбок шок" и е била принудена да се изтегли от традиционния си център в квартал Дахия. Групировката се опитва да координира действията си от нови, временни позиции в северен Бейрут и околните райони.