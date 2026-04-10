Кремъл: Посещението на пратеника на Путин в САЩ не означава възобновяване на преговорите с Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че посещението в САЩ на специалния пратеник на руския президент Владимир Путин не означава, че преговорите за евентуално мирно споразумение в Украйна са възобновени, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Агенцията съобщи вчера, позовавайки се на запознати с посещението служители, че Кирил Дмитриев се е срещал в САЩ с членове на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, за да обсъдят мирното споразумение и икономическото сътрудничество между САЩ и Русия.

„Кирил Дмитриев не преговаря за споразумение в Украйна и това не е възобновяване на преговорите", отговори Песков на въпрос на репортер. „Кирил Дмитриев ръководи групата по икономически въпроси и продължава да работи в рамките на тази група", допълни той.

Вчера Путин обяви 32-часово прекратяване на огъня за Великден. Неговият украински колега Володимир Зеленски заяви, че Киев ще спазва мярката. Песков, който обясни, че мирните преговори са преустановени поради събитията в Близкия изток, заяви, че примирието е от хуманитарен характер и че Русия иска „истинска мирна сделка, а не просто примирие.

„Както многократно сме казвали и както президентът Путин е говорил, ние не искаме примирие, а траен, устойчив мир. И този мир може да дойде днес, ако президентът Зеленски поеме отговорност и вземе съответното решение", заяви Песков.