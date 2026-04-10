ЕК подкрепя европейското бъдеще на Сърбия, но трябват законодателните промени

Европейската комисия не потвърди днес изказвания на еврокомисаря по разширяването на ЕС Марта Кос, че институцията обмисля да спре отпускането на европейски средства за Сърбия. Продължаваме изцяло да подкрепяме страната по пътя към ЕС, каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос, предаде БТА.

ЕК постоянно оценява дали са изпълнени условията за отпускане на европейски средства, включително преди всяко плащане, добави той. По отношение на Сърбия имаме опасения по повод одобреното наскоро законодателство, свързано с правосъдието. Наблюдаваме внимателно какви следващи стъпки ще бъдат предприети, каза говорителят.

Очакваме напредък по ключови реформи по отношение на върховенството на закона, изпълнение на препоръките на Венецианската комисия за законовите промени в правосъдната система, както и въвеждане на промени в медийно законодателство, допълни говорителят.

В края на март Кос бе цитирана от сръбски медии да заявява, че ЕК обмисля спиране на финансовата помощ за Сърбия заради отстъпление в областта на демокрацията. Тази сутрин пред изданието "Политико" тя повтори, че комисията продължава оценката дали Сърбия изпълнява условията за получаване на европейски средства.