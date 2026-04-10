Разлив на петрол спря трафика във второто най-голямо пристанище в Европа

Петролен разлив затвори пристанището в Антверпен за големи кораби СНИМКА: Pixabay

Белгийското пристанище Антверпен е затворено за големи кораби след разлив на нефт, довел до значителни смущения в работата му, предаде БТА по информация на световните агенции.

Инцидентът е станал по време на операция по бункериране, при която корабите се зареждат с гориво. В резултат на разлива към момента нито един голям кораб не може да влезе или да напусне пристанището.

Антверпен е сред най-големите пристанища в Европа и има ключова роля за обработката на контейнери, както и за вноса и износа на автомобили.

Пристанището е и важен център за рафиниране на петрол, като там работят съоръжения на „Ексон Мобил" (Exxon Mobil) и „ТоталЕнержис" (TotalEnergies).

По данни на властите каналът остава отворен и може да се използва за транспорт на нефтопродукти с баржи извън непосредствената зона на пристанището. От „Ексон Мобил" посочват пред Блумбърг, че дейността на компанията не е засегната от инцидента.

