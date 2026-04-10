Израелската частна разузнавателна компания заяви, че стои зад видео, свързващо кипърския президент с твърдения за корупция

Израелската частна разузнавателна компания „Блек Кюб" (Black Cube) заяви, че стои зад разпространеното през януари видео, което свързва кипърския президент Никос Христодулидис с твърдения за корупция, съобщи БТА по информация на електронното издание на в. „Сайпръс мейл".

Видеото, което бе публикувано от анонимен профил в началото на януари в социалните мрежи в Кипър и бързо набра популярност, показва монтирани записи на бивши и настоящи високопоставени служители от средиземноморския остров, които съдържат намеци за евентуално незаконно финансиране на предизборната кампания на президента Никос Христодулидис и за корупция в програми за корпоративна социална отговорност.

В записите участват Хараламбос Хараламбус, началник на кабинета на Христодулидис, бившият министър на енергетиката, търговията и индустрията Йоргос Лакотрипис и изпълнителният директор на строителната компания „Сайфийлд Груп" (Cyfield Group) Йоргос Хрисохос.

Днес кипърският вестник „Политис" написа, че са открити доказателства, че въпросният материал е дело на създадената през 2010 г. от бившите служители на израелските разузнавателни служби Дан Цорела и Ави Янус частна разузнавателна компания „Блек Кюб".

По-късно информацията бе потвърдена и от представители на „Блек Кюб", които заявиха пред „Сайпръс мейл", че са горди от факта, че са разкрили „корупцията, извършвана от „Сайфийл Груп" в Кипър" и са помогнали за прочистването на бизнес средата там.

Представителите на компанията също така заявиха, че „Блек Кюб" е влязла във връзка с кипърските власти и е уверена, че „те ще стигнат до истината и ще изправят отговорните пред правосъдието".