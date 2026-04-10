Турция отпуска 480 милиона евро финансова подкрепа за Северен Кипър.

Турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз и Юнал Юстел, премиерът на т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която е призната единствено от Анкара, подписаха финансов протокол, с който Анкара се задължава да отпусне финансова подкрепа от 25 милиарда турски лири (480 милиона евро) за Северен Кипър през настоящата година, съобщи електронното издание на в. „Сайпръс мейл".

Протоколът, който Турция и т.нар. СКТР сключват на ежегодна база, бе подписан на специална церемония в Анкара снощи, предаде БТА.

След събитието турският вицепрезидент заяви, че целта на турското правителство е Северен Кипър да се превърне в „светеща звезда в източното Средиземноморие", и подчерта, че 89 процента от отпуснатите с миналогодишния протокол 21 милиарда турски лири (400 милиона евро) за т.нар. СКТР са били изразходвани за различни инициативи.

По думите на Йълмаз средствата от тазгодишния протокол ще бъдат насочени към изграждане и подобряване на болници, изграждане на инфраструктура за оптичен интернет, финансиране на бизнеси и подновяване на пътната мрежа в Северен Кипър. „Нашата цел е да увеличим инвестициите и производството, както и да подкрепим предприемачеството и заетостта, особено сред младите хора и жените", каза той.

Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, целящ обединение с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава непризната от международната общност с изключение на Турция. Многобройните кръгове на преговорите за обединение не дадоха резултат, а последният от тях беше прекъснат през 2017 г.