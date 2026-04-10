27 000 с отказ да влязат в ЕС след постепенното въвеждане на системата за граничен контрол

На над 27 000 души е било отказано да влязат в Европейския съюз, от които 700 са представлявали заплаха за сигурността, откакто през октомври започна постепенното въвеждане на новата система за граничен контрол в ЕС, съобщи Европейската комисия, цитирана от Франс прес.

"От въвеждането ѝ са регистрирани над 52 милиона влизания и излизания, като на над 27 000 души е било отказано влизане", уточни Комисията, която приветства пълното въвеждане днес на тази нова система за влизане в ЕС и излизане от блока (EES), предаде БТА.

Благодарение на този нов автоматизиран граничен контрол "регистрирането на един пътник отнема средно само 70 секунди, което съкращава процедурата", отбеляза още Комисията.

Заменяйки ръчните печати, тази нова система позволява да се регистрират личните и биометричните данни на съответните пътници, както и датите на влизане и излизане, с цел проследяване на превишаване на срока на пребиваване и отказа на достъп.

Тя се отнася за граждани на трети държави, с други думи лица, които не притежават гражданство на някоя от 27-те държави членки на ЕС или на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Системата се прилага при краткосрочен престой с максимална продължителност 90 дни.

Тя съчетава онлайн регистрация и цифрова портал за самообслужване за предварителна регистрация, преди да се премине през полицейски контрол.

Според Комисията тази нова система трябва да направи проверките по-модерни и по-бързи, да предотврати нелегалната имиграция и да засили сигурността в ЕС.

В началото на годината секторът на въздушния транспорт изрази недоволство от забавянията при внедряването на новата система.

"Към днешна дата системата е внедрена на всички гранични пунктове по външните граници на ЕС, а Комисията поддържа тесни контакти с държавите членки по отношение на нейното прилагане", обяви днес ЕК.