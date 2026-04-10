Черна гора иска да се присъедини към ЕС заради безопасността

Черна гора иска да се присъедини към Европейския съюз заради безопасността. Това каза черногорският премиер Милойко Спаич на "Юръпиън Пулс Форум" (European Pulse Forum) на изданието "Политико", предаде националната телевизия РТЦГ.

"Присъединяването към ЕС по-рано бе фокусирано върху фискалната подкрепа за инфраструктурата. Но случаят вече не е такъв", посочи Спаич на форума, предаде БТА.

Черна гора започна преговорите за присъединяване към ЕС през 2012 г. и се възприема като водещ кандидат в региона на Западните Балкани, припомня медията. Спаич подчерта, че страната иска да се присъедини и заради статута на ЕС като "мирен проект".

"Ключовите причини, заради които искаме да се присъединим към ЕС, са общите ценности, в които всички вярваме и след това заради единния пазар - половин милиард хора срещу половин милион черногорци", каза Спаич. "И трето, това е мирен проект, може би дори последният мирен проект на Земята днес, и това е ценност на Европейския съюз".

Спаич отбеляза, че Черна гора, която има амбициозния план да стане членка на ЕС до 2028 г., е готова на "80-90 процента" за затварянето на останалите преговорни глави. Според него това ще бъде осъществено до края на 2026 г.

"Някои от нещата, които правим сега, реформите, които провеждаме, са абсолютно безпрецедентни", подчерта черногорският премиер.