Дори войната в Иран да спре, авиокомпаниите са тежко ударени (Графика)

Недостигът на самолетно гориво може да продължи месеци, дори и Иран да отвори отново Ормузкия пролив. Причината - прекъсването на рафиниращите мощности в Близкия изток, предупреждават авиокомпаниите и Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). Цената на горивото скочи, а тя съставлява около 27 % от разходите на авиокомпаниите, след като затварянето на пролива наруши световните доставки.

Въпреки че примирието и възможното отваряне на пролива доведоха до понижение на цените на петрола, очаква се самолетното гориво да остане относително скъпо за известно време.