Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се срещнал с китайския външен министър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се срещна днес с пристигналия вчера в страната китайски външен министър Ван И, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

„Китай е готов да работи със Северна Корея, за да приложи важния консенсус, постигнат от ръководителите, да поддържа тясна комуникация и обмен, да насърчава практическото сътрудничество и да вдъхне нов и модерен живот на традиционното приятелство между Китай и Северна Корея", заяви Ван И.

Китайският първи дипломат заяви, че двете страни трябва да подобрят комуникацията и координацията по значимите международни и регионални въпроси, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че двудневното посещение на Ван И в Пхенян цели да подобри отношенията между двете държави, след като пандемията от КОВИД-19 замрази временно обмена, докато междувременно Ким подобри връзките си с Москва.

Посещението на Ван И идва в момент, когато се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да посети Китай следващия месец. Тръмп преди време прояви интерес към възобновяване на разговорите със севернокорейския лидер Ким.

Китайският президент Си Цзинпин разстла червения килим за Ким Чен-ун през септември, като го покани, заедно с руския президент Владимир Путин, на голям военен парад, отбелязващ 80-годишнината от края на Втората световна война.