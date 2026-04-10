Японското външно министерство понижи в годишния си доклад статута на Китай до "важен съсед", сочи формулировката, използвана в тази публикувана днес "Синя книга", което е поредният знак за влошаването на отношенията на Токио с Пекин, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В своята "Синя книга", чиято цел е да представи официалните външнополитически позиции на Токио, министерството описваше Китай от 2016 г. насам като "един от най-важните партньори на Япония".

В тазгодишното издание се използва друг израз и Китай се определя просто като "важен съсед".

Освен това този годишен доклад, който служи за описание на дейностите и политиката на японското министерство на външните работи, обвинява Пекин, че "засилва едностранните си критики и мерките за сплашване срещу Япония".

Отношенията между Китай и Япония, съответно втората и четвъртата икономика в света, се влошиха миналата есен, след като японската министър-председателка Санае Такаичи намекна, че страната ѝ може да се намеси военно в случай на атака на Пекин срещу Тайван. Китай смята острова за своя отцепила се провинция и не изключва възможността да го превземе със сила.

Пекин препоръча на своите граждани да не пътуват до Япония, където китайците представляват значителна част от туристическия поток, и наложи митнически ограничения върху търговията с Токио, посочва АФП.