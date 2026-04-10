ОИСР: Производителността остава най-големия проблем на гръцката икономика

Ниската производителност остава пречка за по-нататъшното изравняване на гръцката икономика с най-развитите икономики на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), сочи доклад на ОИСР за основите на растежа и конкурентоспособността, цитиран от в. "Катимерини", предава БТА.

Докладът подчертава устойчивостта на гръцката икономика по време на последните кризи, но също така обръща внимание на предизвикателствата, които забавят нейния напредък. Голямата разлика в инвестициите, ниското ниво на иновации и бавното въвеждане на нови технологии от фирмите продължават да ограничават възможностите за растеж.

За да се увеличат доходите, да се гарантира конкурентоспособността и да се покрият значителните разходи на Гърция, е необходимо да се повиши производителността и да се продължат усилията за подобряване на условията на пазара на труда, се казва още в доклада.