Иранският Червен полумесец: Над 125 000 граждански обекта са били ударени при войната

Повече от 125 000 граждански обекта са били повредени или разрушени при американско-израелските удари в Иран, заяви днес ръководителят на Иранското дружество на Червения полумесец, Пирхусеин Коливанд, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Коливанд съобщи пред иранската държавна телевизия, че около 100 000 жилища и най-малко 23 500 магазина са били засегнати по време на петседмичния конфликт.

В момента е в сила двуседмично примирие, въпреки че има опасения, че то може да бъде нарушено поради продължаващите израелски атаки в Ливан, отбелязва агенцията.

Освен жилищни и търговски райони, по време на конфликта са били засегнати и много други граждански обекти, каза Коливанд.

Около 339 медицински заведения, като болници, аптеки, центрове за спешна помощ и лаборатории, са били повредени при въздушните удари, каза той.

Освен това 32 университета са били засегнати, а 857 сгради, принадлежащи на училища и други образователни институции, са били целенасочено атакувани, твърди Коливанд.