Гордана Силяновска: Северна Македония не бива да чака с десетилетия за присъединяване към ЕС

Северна Македония не бива да чака с десетилетия пред вратата на Европейския съюз и изявлението на премиера Християн Мицкоски бе изтълкувано погрешно. Това заяви президентът на страната Гордана Силяновска-Давкова в ефира на ТВ21, имайки предвид изявлението на Мицкоски, в което той каза, че няма да има отстъпки по отношение на конституционните промени без гаранции за "македонската идентичност", пише БТА.

"Трябва да напомня, че когато се цитира изявлението на премиера, се забравя, че то не беше това, което се повтаря от всички, а беше обвързано с думата "ако" в отношенията ни с България и той изброи няколко предпоставки. Не мисля, че това означава, че трябва да чакаме с десетилетия, а напротив - понякога има напредък, дори да не е обществено видим", подчерта Силяновска-Давкова.

Тя посочи, че Северна Македония отбелязва сериозен напредък в процеса на евроинтерация и "сме много по-добри от водещите кандидати за членство в ЕС". Тя подчерта, че копенхагенските критерии трябва да са водещи в процеса на присъединяване към ЕС .

"Всички говорим за политика, основана на доказателства, а не на ирационални искания. Те показват, че ние не само вървим рамо до рамо с основните претенденти за скорошно членство в ЕС, но сме и по-добри от някои от тях", каза още президентът на Република Северна Македония.

Тя допълни, че в копенхагенските критерии се посочва, че трябва да се уважават националната и културна идентичност на държавите и народите. По думите ѝ, не може тези принципи да важат за страните членки на ЕС, но да не важат за кандидатите за членство.