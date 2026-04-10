Джей Ди Ванс предупреди Техеран да не „си играе“ със САЩ

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс днес предупреди Техеран да не „си играе" със САЩ, докато отпътува за Исламабад за преговори, целящи да сложат край на войната с Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Президентът Доналд Тръмп възложи на Ванс, който е от неговия близък кръг и беше смятан за най-нежелаещия защитник на конфликта с Иран, да намери решение на войната, започнала преди шест седмици, и да спре собствената му шокиращата заплаха да унищожи „цялата му цивилизация".

Ванс, който отдавна е скептичен към чуждестранните военни интервенции и открито изразява мнението си относно перспективата за изпращане на войски в конфликти с неопределен край, замина днес, за да води посреднически преговори с Иран в пакистанската столица Исламабад.

Качвайки се на борда на „Еър Форс Ту" по пътя си към Пакистан, вицепрезидентът заяви: „Очакваме с нетърпение преговорите. Мисля, че ще бъдат положителни. Разбира се, ще видим."

Той цитира Тръмп, като каза: „ Ако иранците са склонни да водят преговори на добра воля, ние със сигурност сме готови да им подадем ръка.". Ванс още добави: „Ако се опитат да ни манипулират, ще открият, че преговорният екип не е толкова отзивчив."

Вицепрезидентът също така заяви, че Тръмп „ни е дал доста ясни насоки" за това как трябва да протичат преговорите, но Ванс не даде подробности. Той също не отговори на въпроси от репортерите, пътуващи с него.

Пътуването му се случва на фона на крехкото, временно примирие, което изглежда като да е на път да се срине. Пропастта между публично заявените искания на Иран и тези на САЩ и съюзникът им Израел също изглежда непреодолима.

Освен това в САЩ, където след две години Ванс може да помоли избирателите да го направят следващия президент, нараства политическият и икономическият натиск за приключване на конфликта в Близкия изток.

Към Ванс се присъединяват специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър, които участваха в три кръга непреки преговори с иранските преговарящи, целящи да уредят опасенията на САЩ относно ядрената и балистичната програма на Техеран и подкрепата му за въоръжени групи в Близкия изток, преди Тръмп и Израел да започнат войната срещу Иран на 28 февруари, припомня агенцията.

