Червеният кръст и Турският Червен полумесец изпращат конвой с хуманитарна помощ за Иран

Конвой с хуманитарна помощ, подготвен от Червения кръст и Турския Червен полумесец, потегли днес от турската столица Анкара към Иран, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

Конвоят включва камиони на Червения кръст, натоварени с общо 200 комплекта с медицински консумативи за пострадали при бомбардировки, както и камиони на Турския Червен полумесец, натоварени с общо 48 тона хуманитарна помощ, включваща хигиенни комплекти, материали за първа помощ и палатки и сглобяеми къщи за подслон на хора.

„Хуманитарните нужди на Иран в момента са изключително големи. Ситуацията там е отчайваща", заяви говорителят на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) Скот Крейг пред "Франс прес" малко преди конвоят да потегли от покрайнините на турската столица Анкара.

Той добави, че мащабните щети по инфраструктурата на Иран са усложнили кризата, като са оказали сериозно психологическо въздействие върху населението. По думите на Крейг това е „една от първите международни доставки на хуманитарна помощ за Иран от началото на конфликта".

След обявяването на временното прекратяване на огъня между САЩ и Иран в сряда турският министър на здравеопазването Кемал Мемишоглу съобщи, че Турция е изпратила камиони с медицински материали и апаратура за Иран.