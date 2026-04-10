Пакистанският военноморски флот евакуира 18 моряци от търговски кораб, подал сигнал за бедствие

Пакистан съобщи, че неговият военноморски флот се е притекъл на помощ и евакуирал 18 членове на екипажа на търговски кораб, плаващ в северната част на Арабско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Корабът "Gold Autumn" ("Златна есен" на български, бел.ред.) е подал сигнал за бедствие. Сред членовете на екипажа има граждани на Китай, Бангладеш, Мианмар, Виетнам и Индонезия.

Всички те са били отведени в Карачи за оказване на медицинска помощ и ще бъдат върнати в родните си страни, се казва още в изявлението на пакистанската армия.